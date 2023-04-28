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Стивен Эй Смит: если «Лейкерс» проиграют, эпоха чемпионств Леброна подойдёт к концу

Стивен Эй Смит: если «Лейкерс» проиграют, эпоха чемпионств Леброна подойдёт к концу
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Известный телевизионный эксперт и журналист ESPN Стивен Эй Смит высказался о чемпионских амбициях звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Если «Лейкерс» проиграют шестой матч «Мемфису», то эпоха чемпионств Леброна Джеймса в Лос-Анджелесе подойдёт к концу», — заявил Смит в эфире программы First Take.

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В нынешнем розыгрыше плей-офф Джеймс принял участие в пяти матчах, набирая в среднем 22,2 очка, 12,4 подбора и пять передач при общем проценте реализации бросков с игры 45,7, трёхочковых — 16,7.

Напомним, шестой матч серии «Лейкерс» с «Мемфисом» состоится в ночь на 29 апреля на площадке «озёрников». Ранее Д'Анджело Расселл высказался о предстоящей встрече с «Гриззлиз».

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