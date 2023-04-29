Инсайдер: Донован Митчелл определённо хочет переехать в Нью-Йорк

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Атакующий защитник, один из лидеров «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл хочет перейти в «Нью-Йорк Никс». Об этом сообщает обозреватель и инсайдер The Athletic Джеймс Ллойд.

«Из всех, с кем я разговаривал, Донован Митчелл определённо хочет переехать в Нью-Йорк», — заявил Ллойд в эфире программы Ultimate Cleveland Sports Show.

Напомним, в сентябре прошлого года «Юта Джаз» обменяла Митчелла в «Кавальерс» на Лаури Маркканена, Коллина Секстона, Очаи Агбаджи и несколько драфт-пиков первых раундов.

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В нынешнем розыгрыше плей-офф 26-летний баскетболист принял участие в пяти матчах, набирая в среднем 23,2 очка, 7,2 передачи и пять подборов при общем проценте реализации бросков с игры 43,3, трёхочковых — 28,9.

Ранее разыгрывающий «Кливленда» Рики Рубио прокомментировал итоги серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции с «Нью-Йорк Никс» (1-4).