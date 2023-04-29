Брат главного тренера «Милуоки» Буденхольцера погиб в ДТП по ходу серии с «Майами»

Брат главного тренера «Милуоки Бакс» Майка Буденхольцера погиб в автокатастрофе во время серии плей-офф, в которой «олени» потерпели поражение от «Майами Хит» (1-4).
«Тренер Буд через многое проходит на личном уровне. Он только что потерял своего брата, так что прошу прощения, Буд, если я не должен был никому об этом говорить. Мы с ним переписывались. Я люблю этих парней», — сказал главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм, который работал помощником Буденхольцера в «Атланте» и «Милуоки», в интервью The Athletic.
Позже Буденхольцер подтвердил эту новость через представителя команды, и подчеркнул, что он не возражает против того, что Хэм рассказал об этом.
53-летний Буденхольцер — один из семи детей и самый младший из четырёх братьев. Неясно, кто из трёх его братьев погиб или что конкретно произошло в автокатастрофе, однако известно, что трагедия случилась незадолго до четвёртой игры серии «Бакс» и «Хит».
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