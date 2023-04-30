Эксперт: Энтони Дэвис будет доминировать в серии с «Кингз»

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт ESPN Джален Роуз выразил мнение, что звёздный бигмен «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис проявит себя в потенциальной серии 1/2 финала плей-офф НБА в Западной конференции с «Сакраменто Кингз».

«Эй Ди будет доминировать в серии с «Сакраменто Кингз» в случае, если те выйдут в следующий раунд плей-офф», — заявил Роуз в эфире программы NBA Countdown.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 30-летний Дэвис принял участие в шести матчах, в среднем набирая 20,8 очка, делая 13,7 подбора и 4,3 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 49, трёхочковых — 33,3.

Напомним, седьмой матч серии между «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз» пройдёт сегодня, 30 апреля (начало — в 22:30 мск).