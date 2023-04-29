«Плюшевые мишки». Леброн официально король плей-офф за всю историю НБА

Признайтесь, вы тоже посмеивались над «Лейкерс» всю первую половину сезона. Команда с Леброном Джеймсом, Энтони Дэвисом и Расселлом Уэстбруком была похожа на передвижной цирк. «Озёрники» заявляли о своих амбициях, но при этом плелись в конце турнирной таблицы.

Главным позитивным моментом для калифорнийцев долгое время была погоня Леброна Джеймса за «вечным» рекордом результативности НБА. И рекорд ожидаемо ему покорился. Казалось, что на этом и можно было поставить точку в довольно печальном рассказе о сезоне «Лейкерс».

Но нет. Роб Пелинка заслужил аплодисменты, проведя сразу несколько громких обменов перед дедлайном. Так, в Лос-Анджелес переехали Руи Хачимура, Д’Анджело Расселл, Малик Бизли и Джарред Вандербилт. И самое главное — «Лейкерс» ещё и избавились от Расселла Уэстбрука, откровенно деморализующего всю организацию. Дела резко пошли в гору, а поправившийся Энтони Дэвис смог заменить травмированного Леброна.

Энтони Дэвис в атаке Фото: Harry How/Getty Images

«Лейкерс» так быстро накатили на финиш регулярного чемпионата, что смели на своём пути «Миннесоту» в матче за итоговое седьмое место на Западе. И вот тогда уже стало понятно, что серия «Мемфис» — «Лейкерс» получится интересной. Не было сомнений, что полностью здоровые калифорнийцы как минимум не слабее своих оппонентов, пусть и имеющих преимущество площадки.

«Мемфис» как будто скопировал сезон своих соперников, но получилось ровно наоборот. Молодые лидеры «медведей» проводили сильный сезон и боролись за победу в конференции. Но как снег на голову свалилась новость о том, что лидер команды Джа Морант решил достать пистолет в ночном клубе, а всё это попало в прямой эфир социальной сети. Глупейшая выходка обошлась звезде «Мемфиса» дорого. Он пропустил серию матчей, надломив командный механизм.

Победа на старте серии позволила «Лейкерс» с ходу отобрать у соперника преимущество паркета. Это определённо нервировало некоторых игроков. И первым не выдержал Диллон Брукс. Именно его слова после одного из матчей широко разошлись в прессе. Тогда персональщик Леброна, стоя перед журналистами, заявил, что не переживает за результативность Короля, назвав того старым. Глупейшая выходка лишь дополнительно мотивировала всю калифорнийскую команду.

Диллон Брукс смотрит на Леброна Джеймса Фото: Justin Ford/Getty Images

На матч номер шесть «Лейкерс» выходили при счёте 3-2 в серии. Предыдущая встреча осталась за «Гриззлиз», а лидеры калифорнийской команды синхронно провалились в атаке. Но на домашний паркет они выходили с улыбками. Особенного внимания удостоился Леброн Джеймс, который перед разминкой подошёл к главному поклоннику «Лейкерс» — Джеку Николсону. Легендарный актёр не был на матчах с октября 2021 года. А когда его показали на большом экране, арена взорвалась от восторга. Николсон обнял Короля, напутствовав того на решающий матч.

И собравшихся болельщиков домашняя команда не подвела. С первых минут «Лейкерс» взяли ход матча под свой контроль, показывая фантастические цифры в реализации бросков. «Мемфис» попадал лишь каждый четвёртый мяч с игры, а виной тому была отличная защита хозяев. Энтони Дэвис наконец-то показал по-настоящему доминирующую игру, доставляя очень много проблем для нападения «медведей» своими защитными действиями.

Но главной звездой матча стал Д’Анджело Расселл! Защитник, который когда-то уже выступал за «Лейкерс», реализовал 12 из 19 бросков и набрал 31 очко. Именно вдохновенное выступление Расселла, вкупе с дабл-даблом Энтони Дэвиса и 22 очками Леброна, обеспечили «озёрникам» досрочную победу. Разница в счёте уже в начале заключительной четверти перевалила за 30, и тогда на скамейку отправились не только лидеры «Лейкерс», но и главная звезда «Мемфиса» Джа Морант.

Удивительно было смотреть на Моранта, который широко улыбался, смотря, как его команда разгромно проигрывает седьмой команде конференции. Понятно, что здоровые «Лейкерс» никогда не опустились бы так низко в турнирной таблице, но именно Морант очень сильно подвёл клуб. Причём не только своей выходкой в ночном клубе, но и действиями на паркете. В важнейшей игре сезона Джа набрал 10 очков за 34 минуты на паркете.

Джа Морант в атаке Фото: Justin Ford/Getty Images

В социальных сетях мгновенно отреагировали на это.

«Джа Морант — школьный гангстер».

«Плюшевые мишки — это точно про нынешних «Гриззлиз».

«Диллон Брукс, ну вот ты и получил 40. Ты же этого хотел?».

«Лейкерс» — настоящая угроза для всех. «Мемфис» это только что прочувствовал».

Леброн демонстративно отправился в раздевалку, не став дожидаться финальной сирены. Кажется, Король услышал в свой адрес слишком много нелицеприятного за эту серию и не имел желания выражать своё уважение соперникам. Победа в серии над «Мемфисом» стала для него 40-й за время выступления в НБА. По этому показателю он сравнялся с Дереком Фишером. Статистика Джеймса в матчах плей-офф выглядит невероятной: 28,6 очка, 9 подборов, 7,2 передачи, 49,5% с игры, 33,4% трёхочковых. Всего же Леброн сыграл за карьеру 52 серии плей-офф и теперь готовится к 53-й.