Карри – первый игрок в истории НБА, набравший 50 очков в седьмом матче серии плей-офф

Американский разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри побил очередной рекорд НБА.

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф с «Сакраменто» баскетболист набрал 50 очков, 8 подборов и 6 передач. До этого никто в истории не достигал этого рубежа.

Наибольшее количество очков до этого набрал звёздный форвард Кевин Дюрант — 48. Он сделал это в седьмом матче серии «Бруклина» с «Милуоки» в 2021 году.

Напомним, в Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся решающий, седьмой матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 120:100. Счёт в серии игр между командами стал 4-3 в пользу «Голден Стэйт». Таким образом, «Уорриорз» вышли в четвертьфинал плей-офф НБА, где встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс».