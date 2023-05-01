Карри – первый игрок в истории НБА, набравший 50 очков в седьмом матче серии плей-офф

Американский разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри побил очередной рекорд НБА.
В седьмом матче серии первого раунда плей-офф с «Сакраменто» баскетболист набрал 50 очков, 8 подборов и 6 передач. До этого никто в истории не достигал этого рубежа.
Наибольшее количество очков до этого набрал звёздный форвард Кевин Дюрант — 48. Он сделал это в седьмом матче серии «Бруклина» с «Милуоки» в 2021 году.
Напомним, в Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся решающий, седьмой матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 120:100. Счёт в серии игр между командами стал 4-3 в пользу «Голден Стэйт». Таким образом, «Уорриорз» вышли в четвертьфинал плей-офф НБА, где встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс».
- 1 мая 2023
-
04:56
-
02:20
-
02:01
-
01:34
-
01:12
-
01:04
-
00:57
-
00:38
-
00:29
-
00:02
- 30 апреля 2023
-
23:44
-
23:02
-
22:56
-
22:37
-
22:34
-
22:20
-
21:53
-
21:52
-
20:48
-
20:48
-
20:36
-
20:27
-
19:24
-
19:19
-
18:58
-
18:25
-
18:19
-
17:37
-
17:00
-
15:35
-
15:18
-
14:56
-
14:38
-
14:16
-
13:56