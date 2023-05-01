Кевон Луни повторил достижение Баркли, Абдул-Джаббара и Брэнда в плей-офф НБА

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся решающий седьмой матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 120:100.
Центровой «Голден Стэйт» Кевон Луни по итогам серии собрал суммарно 30 подборов на чужом щите и отдал 30 результативных передач. Ранее в истории плей-офф за серию удавалось подобное Кариму Абдул-Джаббару (1977 год), Чарльзу Баркли (1985 и 1986) и Элтону Брэнду (2006).
Напомним, Карри отметился 50 очками, восемью передачами и шестью подборами. Также отличился защитник Клэй Томпсон. Он заработал 16 очков и сделал пять подборов.
Счёт в серии игр между «Уорриорз» и «Кингз» стал 4-3 в пользу «Голден Стэйт». Таким образом, «воины» вышли во второй раунд плей-офф НБА, где встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс».
- 1 мая 2023
-
08:30
-
07:54
-
07:49
-
07:47
-
07:43
-
07:29
-
07:07
-
07:00
-
04:56
-
02:20
-
02:01
-
01:34
-
01:12
-
01:04
-
00:57
-
00:38
-
00:29
-
00:02
- 30 апреля 2023
-
23:44
-
23:02
-
22:56
-
22:37
-
22:34
-
22:20
-
21:53
-
21:52
-
20:48
-
20:48
-
20:36
-
20:27
-
19:24
-
19:19
-
18:58
-
18:25
-
18:19