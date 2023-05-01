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Споэльстра высказался по поводу травмы Батлера

Споэльстра высказался по поводу травмы Батлера
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Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра высказался по поводу повреждения лидера команды Джимми Батлера, которое он получил в первом матче серии второго раунда плей-офф Восточной конференции с «Нью-Йорк Никс».

«В подобных ситуациях сложно что-то говорить. Растяжение связок голеностопа. Не уверен, появится ли у нас какое-то понимание завтра. Нам остаётся лишь ждать», – приводит слова Споэльстры ESPN.

Сама встреча завершилась победой «Майами» со счётом 108:101, а Джимми Батлер, несмотря на повреждение, стал самым результативным игроком своей команды, записав на свой счёт дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов.

Следующая игра серии также состоится в Нью-Йорке. Она пройдёт 3 мая и начнётся в 2:30 по московскому времени.

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