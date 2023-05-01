Гомельский рассказал, за кого будет болеть в серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»

Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу противостояния между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз».

«Я не являюсь болельщиком «Лос-Анджелес Лейкерс». Теперь ясно, что в следующей серии сошлись две очень опытные команды: «Лейкерс и «Голден Стэйт». И опять мои симпатии будут на стороне противника «Лейкерс» — на стороне «Голден Стэйт», — написал Гомельский на своём сайте.

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Напомним, сегодня, 1 мая, в Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся решающий седьмой матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 120:100.

«Лейкерс» в первом раунде оказались сильнее «Мемфис Гриззлиз» — 4:2.