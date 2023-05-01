Гомельский объяснил слабую игру Моранта в решающем матче серии с «Лейкерс»

Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу звёздного разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.
«Джа Морант является самым зрелищным игроком лиги. Он необыкновенно одарён физически и обладает феноменальной скоростной техникой. Но в психологическом плане я считаю его неустойчивым игроком, который может лидировать и принести победу команде, а может и провалить игру, что мы неоднократно видели.
А после дисквалификации Морант играет «с оглядкой». Видимо, его беспокоит отношение болельщиков и партнёров к его поступку. А такое состояние точно не способствует «подвигам» на площадке», — написал Гомельский на своём сайте.
Напомним, «Мемфис» уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» в шести матчах. Заключительная игра серии завершилась со счётом 85:125.
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