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Кайл Лоури отреагировал на травму Джимми Батлера

Кайл Лоури отреагировал на травму Джимми Батлера
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В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся первый матч второго раунда плей-офф Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой гостей со счётом 108:101.

Разыгрывающий «Майами Хит» Кайл Лоури высказался о повреждении лёгкого форварда команды Джимми Батлера.

«Джимми Батлер — лицо нашей команды. Надеюсь, с ним всё будет в порядке. Если он будет отсутствовать, мы должны найти способ побеждать без него», — заявил Лоури в послематчевом интервью.

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Напомним, Батлер за пять минут до конца первого матча серии с «Нью-Йорк Никс» получил повреждение голеностопного сустава. Стоит отметить, что игрок смог продолжить игру, несмотря на травму. Характер его повреждения пока неизвестен.

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