Леброн — о Карри: у меня нет ничего, кроме восхищения и уважения к нему
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Четырёхкратный чемпион НБА и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американский ветеран Леброн Джеймс высказался по поводу звёздного разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.
«У меня нет ничего, кроме восхищения и уважения к Стефу. Он очень усердно трудится. Когда ты прилагаешь усилия, в девяти случаях из десяти ты увидишь результаты, и он делал это на протяжении всей своей карьеры.
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Я испытываю только глубочайшее уважение к Стефу и ко всему, чего он смог добиться. Не только на паркете, но и за его пределами. Здорово, что в этой лиге есть такие люди, которые подают пример будущему поколению», — приводит слова Леброна Heavy.
Напомним, «Лейкерс» и «Голден Стэйт» сойдутся во втором раунде плей-офф Западной конференции.
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