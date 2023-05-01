Дрэймонд Грин — о серии с «Лейкерс»: у них есть величайший игрок в истории, у нас тоже

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился ожиданиями в преддверии серии второго раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я с нетерпением жду этого матча. Это будет упорная борьба. Они не ложатся, мы не ложимся. Знаете, у них есть самый великий игрок, у нас есть самый великий игрок, это должно понравиться всем», — приводит слова Грина Sportskeeda.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 33-летний баскетболист принял участие в шести встречах, в среднем набирая 9,5 очка, делая восемь передач и шесть подборов.

Напомним, в первом раунде плей-офф «Голден Стэйт Уорриорз» в семи матчах обыграл «Сакраменто Кингз» (4-3), при этом уступая по ходу серии 0-2. «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде Западной конференции встречался с «Мемфис Гриззлиз» и одержал победу в серии со счётом 4-2.