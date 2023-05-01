The Athletic: «Даллас» намерен побороться за Деандре Эйтона и Криса Миддлтона
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Руководство «Даллас Маверикс» в межсезонье намерено приобрести центрового «Финикс Санз» Деандре Эйтона и лёгкого форварда «Милуоки Бакс» Криса Миддлтона. Об этом сообщает The Athletic. Также отмечается, что бигмен «Далласа» Кристиан Вуд, скорее всего, покинет команду.
Действующий контракт 24-летнего Эйтона рассчитан до конца сезона-2025/2026. В нынешнем сезоне центровой заработает $ 30,91 млн. Тем временем контракт Миддлтона истекает по окончании сезона-2023/2024 (опция игрока на $ 40,39 млн).
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Напомним, «Маверикс» заняли 11-е место в зачёте Западной конференции НБА и не попали в зону плей-ин. Ранее стало известно, что «Юта Джаз» заинтересована в приобретении звёздного разыгрывающего Луки Дончича.
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