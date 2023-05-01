Игроки «Майами Хит» готовятся сыграть второй матч серии с «Никс» без Джимми Батлера

Баскетболисты «Майами Хит» готовятся сыграть второй матч серии с «Нью-Йорк Никс» без лидера команды Джимми Батлера. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил журналист Энтони Ченг.

Игроки «Хит» сказали, что готовятся к тому, что завтра им придётся играть без Джимми Батлера, но Калеб Мартин отметил, что с Батлером никогда не знаешь точно, потому что он может попытаться сыграть. Эрик Споэльстра сказал, что Джимми Батлер продолжает лечение лодыжки и что он не знает, сможет ли Батлер принять участие во второй игре», — написал Ченг в своих социальных сетях.

Напомним, лидер «Майами Хит» Джимми Батлер за пять минут до конца первого матча серии с «Нью-Йорк Никс» получил повреждение голеностопного сустава. Сама встреча завершилась победой «Майами» со счётом 108:101, а Джимми Батлер, несмотря на повреждение, стал самым результативным игроком своей команды, записав на свой счёт дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов.

Ранее главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра высказался по поводу повреждения Батлера.