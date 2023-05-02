Шэмс Чарания: будет чудом, если Эмбиид сыграет в первом матче с «Бостоном»

Звёздный центровой, лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, скорее всего, не сыграет в первом матче второго раунда плей-офф НБА с «Бостон Селтикс». Об этом сообщает журналист Шэмс Чарания.
«Он тренировался в воскресенье, что уже неплохо. Джоэл известен своей игрой через боль в плей-офф. Два года назад играл с разрывом мениска, в прошлом сезоне – с разрывом связки пальца. Однако будет чудом, если он выйдет на игру с «Бостоном», – написал Чарания в своих социальных сетях.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 29-летний баскетболист принял участие в трёх играх, набирая в среднем 20 очков, 11,3 подбора и четыре передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,2, трёхочковых — 12,5.
Напомним, Эмбиид пропустил четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НБА в Восточной конференции с «Бруклин Нетс». «Филадельфия» одержала победу в серии со счётом 4-0.
Ранее стало известно, что Эмбиид поучаствовал в утренней бросковой тренировке команды.
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