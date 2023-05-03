Энтони Дэвис повторил достижение Тима Данкана в плей-офф НБА

Звёздный бигмен, один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис в первом матче 1/2 финала плей-офф НБА в Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз» (117:112) набрал 30 очков, 23 подбора, 5 передач и 4 блок-шота за 44 минуты при 11 из 19 с игры.
Ранее только легендарному Тиму Данкану удавалось провести матч с как минимум 30 очками, 20 подборами, 5 передачами и 3 блок-шотами в игре плей-офф НБА.
Тим Данкан — член Зала славы, пятикратный чемпион НБА и 15-кратный участник Матча всех звёзд. Данкан дважды признавался MVP по итогам регулярных чемпионатов. В составе «Сан-Антонио Спёрс» тяжёлый форвард провёл 19 лет.
Напомним, в матче «Уорриорз» — «Лейкерс» дабл-даблом также отметился звёздный форвард Леброн Джеймс: 22 очка и 11 подборов. Двухкратный MVP лиги, разыгрывающий хозяев Стефен Карри сегодня отметился 27 очками и шестью подборами. Великолепный перформанс под щитом выдал центровой Кевон Луни: 23 подбора.
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