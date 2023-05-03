Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фото: баскетболисты ЦСКА навестили Алексея Шведа после драки

Фото: баскетболисты ЦСКА навестили Алексея Шведа после драки
Аудио-версия:
Комментарии

Баскетболисты московского ЦСКА Никита Курбанов, Семён Антонов, Девонте Кейкок и Самсон Руженцев навестили российского одноклубника Алексея Шведа после скандального инцидента, произошедшего со спортсменом.

Посмотреть фото можно в телеграм-канале ПБК ЦСКА.

Напомним, вечером 1 мая Швед, отдыхавший в одном из ресторанов Москвы вместе с семьёй и друзьями, был избит на выходе из заведения пьяной компанией. В ходе драки спортсмен получил перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, а также перелом основания черепа. Также у Шведа была диагностирована амнезия.

Ранее пресс-секретарь баскетбольного клуба ЦСКА Николай Цынкевич высказался о сроках возвращения Шведа на площадку.

Материалы по теме
«Травмы тяжёлые». Пресс-секретарь ЦСКА высказался о возвращении Шведа после избиения
Материалы по теме
У Шведа перелом костей черепа. На звезду ЦСКА напали в центре Москвы
Видео
У Шведа перелом костей черепа. На звезду ЦСКА напали в центре Москвы

Участники драки со Шведом рассказывают, как они «вчетвером уронили десятерых»

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023