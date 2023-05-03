Фото: баскетболисты ЦСКА навестили Алексея Шведа после драки

Баскетболисты московского ЦСКА Никита Курбанов, Семён Антонов, Девонте Кейкок и Самсон Руженцев навестили российского одноклубника Алексея Шведа после скандального инцидента, произошедшего со спортсменом.
Посмотреть фото можно в телеграм-канале ПБК ЦСКА.
Напомним, вечером 1 мая Швед, отдыхавший в одном из ресторанов Москвы вместе с семьёй и друзьями, был избит на выходе из заведения пьяной компанией. В ходе драки спортсмен получил перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, а также перелом основания черепа. Также у Шведа была диагностирована амнезия.
Ранее пресс-секретарь баскетбольного клуба ЦСКА Николай Цынкевич высказался о сроках возвращения Шведа на площадку.
Участники драки со Шведом рассказывают, как они «вчетвером уронили десятерых»
- 3 мая 2023
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