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Стефен Карри стал первым игроком в истории НБА, реализовавшим 600 трёхочковых в плей-офф

Стефен Карри стал первым игроком в истории НБА, реализовавшим 600 трёхочковых в плей-офф
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри в очередной раз установил рекорд лиги.

В минувшем матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:117) Карри стал первым в истории лиги, кто реализовал 600 трёхочковых бросков на стадии плей-офф, обновив собственное достижение – 601. На втором месте располагается ещё один игрок «Уорриорз» Клэй Томпсон.

1. Стефен Карри (США) – 601;
2. Клэй Томпсон (США) – 483;
3. Леброн Джеймс (США) – 441;
4. Джеймс Харден (США) – 390;
5. Рэй Аллен (США) – 385.

Второй матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится в пятницу, 5 мая, начало – в 4:00 мск.

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