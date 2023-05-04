Стефен Карри: Шрёдер 10 раз выходил на линию штрафных, мы не должны допускать этого

Звёздный разыгрывающий, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался о количествах штрафных бросков игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» во время первого матча полуфинала Западной конференции плей-офф НБА. В частности, Карри привёл пример с разыгрывающим Деннисом Шрёдером.

«Когда Деннис Шрёдер 10 раз выходит на линию штрафных, мы не должны допускать этого. Не имеет значения, было ли нарушение по факту или нет, мы не можем поставить себя в такую ситуацию», — заявил Карри в послематчевом интервью.

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Отметим, что в первой игре игроки «Лейкерс» 29 раз совершали штрафные броски, тем временем баскетболисты «Голден Стэйт» — всего шесть раз.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Карри принял участие в восьми встречах, набирая в среднем 32,9 очка, пять подборов и 4,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48, трёхочковых — 38,8.