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Бэйлесс — о соперничестве Джеймса и Карри: Леброн переиграл Стефена по всем направлениям

Бэйлесс — о соперничестве Джеймса и Карри: Леброн переиграл Стефена по всем направлениям
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Известный эксперт и журналист Скип Бэйлесс выразил мнение, что между звёздным форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом и звёздным разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри нет соперничества.

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«Серия «Уорриорз» — «Лейкерс» — это не противостояние Леброна и Стефена. Почему? Они сыграли друг против друга 22 матча в финальных сериях. У Леброна в среднем 33 очка, 12 подборов и девять передач.

Это довольно сенсационно. Для меня это скорее одностороннее соперничество, потому что Леброн переиграл Стефена по всем направлениям», — заявил Бэйлесс в эфире программы Undisputed.

Ранее телевизионный эксперт и журналист ESPN Стивен Эй Смит выразил мнение, что Леброн Джеймс испытывает здоровый страх перед Стефеном Карри.

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