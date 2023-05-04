Бэйлесс — о соперничестве Джеймса и Карри: Леброн переиграл Стефена по всем направлениям

Известный эксперт и журналист Скип Бэйлесс выразил мнение, что между звёздным форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом и звёздным разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри нет соперничества.

«Серия «Уорриорз» — «Лейкерс» — это не противостояние Леброна и Стефена. Почему? Они сыграли друг против друга 22 матча в финальных сериях. У Леброна в среднем 33 очка, 12 подборов и девять передач.

Это довольно сенсационно. Для меня это скорее одностороннее соперничество, потому что Леброн переиграл Стефена по всем направлениям», — заявил Бэйлесс в эфире программы Undisputed.

Ранее телевизионный эксперт и журналист ESPN Стивен Эй Смит выразил мнение, что Леброн Джеймс испытывает здоровый страх перед Стефеном Карри.