Эксперт: подозреваю, что Леброн Джеймс испытывает здоровый страх перед Стефеном Карри

Известный телевизионный эксперт и журналист ESPN Стивен Эй Смит высказался о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе и звёздном форварде «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри.

«Подозреваю, что Леброн Джеймс испытывает здоровый страх перед Стефеном Карри. Не думаю, что в баскетбольной вселенной найдётся кто-то, кто хотел бы победы «Сакраменто» в первом раунде больше, чем Леброн», — сказал Смит в эфире одного из шоу.

Напомним, 29 апреля «Лейкерс» победили в серии с «Мемфис Гриззлиз» (4-2) и вышли в полуфинал плей-офф Западной конференции, где встретятся с «Уорриорз», которые, в свою очередь, в семи матчах оказались сильнее «Сакраменто Кингз» (4-3).

Первый матч в серии между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» пройдёт в ночь на 3 мая, начало — в 5:00 мск.