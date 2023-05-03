Эксперт: подозреваю, что Леброн Джеймс испытывает здоровый страх перед Стефеном Карри

Известный телевизионный эксперт и журналист ESPN Стивен Эй Смит высказался о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе и звёздном форварде «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри.
«Подозреваю, что Леброн Джеймс испытывает здоровый страх перед Стефеном Карри. Не думаю, что в баскетбольной вселенной найдётся кто-то, кто хотел бы победы «Сакраменто» в первом раунде больше, чем Леброн», — сказал Смит в эфире одного из шоу.
Напомним, 29 апреля «Лейкерс» победили в серии с «Мемфис Гриззлиз» (4-2) и вышли в полуфинал плей-офф Западной конференции, где встретятся с «Уорриорз», которые, в свою очередь, в семи матчах оказались сильнее «Сакраменто Кингз» (4-3).
Первый матч в серии между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» пройдёт в ночь на 3 мая, начало — в 5:00 мск.
- 3 мая 2023
-
00:48
-
00:25
- 2 мая 2023
-
23:46
-
23:33
-
23:23
-
23:12
-
23:01
-
22:44
-
22:19
-
22:09
-
22:06
-
21:54
-
21:54
-
21:48
-
21:25
-
21:01
-
20:14
-
19:34
-
19:21
-
19:06
-
19:05
-
18:48
-
18:18
-
17:34
-
17:16
-
16:26
-
16:10
-
16:04
-
15:46
-
15:26
-
15:21
-
14:17
-
14:12
-
13:25
-
13:15