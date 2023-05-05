ESPN US: «Милуоки Бакс» уволил Майка Буденхольцера с поста главного тренера
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Команда НБА «Милуоки Бакс» приняла решение уволить главного тренера Майка Буденхольцера с поста главного тренера. Об этом рассказал авторитетный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, сославшись на источники, знакомые с ситуацией.
Напомним, Буденхольцер заявил, что допустил ошибку в концовке четвёртой четверти решающего матча раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит».
В концовке четвёртой четверти пятого матча между «Милуоки» и «Майами» лидер «Хит» Джимми Батлер сравнял счёт за 0,5 секунды до конца четвёртой четверти. В овертайме «Майами» добился победы (128:126) и в итоге выиграл серию у «Милуоки» со счётом 4-1.
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