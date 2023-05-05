Стив Керр отреагировал на увольнение Буденхольцера с поста тренера «Милуоки»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал решение руководства «Милуоки Бакс» прекратить сотрудничество с наставником Майком Буденхольцером.
«Моя первая реакция — не шок, а разочарование… Ожидания от каждой команды очень высоки, но только одна команда может победить. Мы все считаем, что Буденхольцер заслуживает лучшего, но в то же время это работа, которую мы выбрали», — приводит слова Керра аналитик The Athletic Джон Холлинджер.
Майк Буденхольцер работал в «Милуоки» на протяжении пяти лет — с 2018 года. С 2013 по 2018 год Буденхольцер возглавлял «Атланту Хоукс», а с 1996 по 2013 был ассистентом Грега Поповича в «Сан-Антонио Спёрс».
В 2021 году 53-летний специалист стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Буденхольцер дважды признавался тренером года по итогам регулярных чемпионатов — в 2015 и 2019.
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