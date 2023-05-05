В «Милуоки» прокомментировали увольнение Майка Буденхольцера

Генеральный менеджер «Милуоки Бакс» Джон Хорст и президент команды Питер Фейгин выступили с совместным заявлением по поводу увольнения Майка Буденхольцера с поста главного тренера.

«Дорогие болельщики, сегодня мы объявили об увольнении Майка Буденхольцера. Это очень непростое решение. Буденхольцер помогал нашей организации на протяжении пяти лет, помог выиграть первое чемпионство за 50 лет, привёл команду к успеху.

Мы благодарим Майка за то, что он создал культуру победителей и успешных людей в «Бакс». У нас появилась возможность перефокусироваться и продолжить строить новую чемпионскую команду», — приводит слова Хорста и Фейгина пресс-служба висконсинского клуба.

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Напомним, Майк Буденхольцер работал в «Милуоки» на протяжении пяти лет — с 2018 года. С 2013 по 2018 год Буденхольцер возглавлял «Атланту Хоукс», а с 1996 по 2013 был ассистентом Грега Поповича в «Сан-Антонио Спёрс».

В 2021 году 53-летний специалист стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Буденхольцер дважды признавался тренером года по итогам регулярных чемпионатов — в 2015 и 2019.