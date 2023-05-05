Кевин Лав оценил состояние Джимми Батлера перед 3-м матчем с «Нью-Йорком»
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Тяжёлый форвард «Майами Хит» Кевин Лав оценил состояние лёгкого форварда Джимми Батлера, который восстанавливается после повреждения голеностопного сустава.
«Он не слишком сильно хромает и похоже на то, что он круглосуточно лечится», — приводит слова Лава обозреватель Miami Herald Барри Джексон.
Напомним, Батлер получил травму в первом матче полуфинала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Нью-Йорк Никс».
В нынешнем розыгрыше плей-офф 33-летний баскетболист принял участие в шести матчах, набирая в среднем 35,5 очка, 6,8 подбора и 4,7 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 58,5, трёхочковых — 42,9.
На данный момент счёт в серии между «Майами» и «Нью-Йорком» — 1-1. Следующий матч состоится завтра, 6 мая. Начало — 22:30 мск.
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