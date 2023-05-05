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Лиллард отреагировал на решение «Милуоки» уволить Буденхольцера с поста главного тренера

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард критически высказался о решении «Милуоки Бакс» уволить главного тренера Майка Буденхольцера. Об этом шаге «Милуоки» стало известно в ночь с 4 на 5 мая мск.

«Здесь увольняют чемпионских тренеров, как только у тех не получается победить», — написал Лиллард у себя в социальных сетях.

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Напомним, «Бакс» под руководством Буденхольцера стали чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации в 2021 году. В этом сезоне команда уступила «Майами Хит» вылетела в первом раунде плей-офф.

Ранее генеральный менеджер «Милуоки» Джон Хорст и президент команды Питер Фейгин выступили с совместным заявлением по поводу увольнения Буденхольцера.

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