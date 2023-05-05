Двукратному чемпиону НБА в составе «Лейкерс» Ламару Одому предъявлен иск из-за долга

Бывшему игроку НБА, двукратному чемпиону лиги в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламару Одому предъявили иск из-за долга по кредитной карте на сумму более $ 100 000. Об этом информирует The Blast. Иск подан в Верховный суд штата Калифорния (США).

Сообщается, что долг Одома перед одним из банков составляет $ 108 133,40.

Напомним, в 2015 году Одом впал в кому, вызванную передозировкой наркотиками, но сумел вернуться в баскетбол и впоследствии выступал в одной из любительских лиг США.

Помимо двух титулов Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелеса», Одом признавался лучшим шестым игроком лиги (2011 год). Также является бронзовым медалистом Олимпийских игр 2004 года в составе сборной США и обладателем золотой награды чемпионата мира 2010 года.

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