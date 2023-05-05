Эксперт: увольнение Буденхольцера — первый шаг к развалу «Милуоки»

Известный спортивный эксперт Брайан Уиндхорст считает, что вслед за увольнением главного тренера Майка Буденхольцера «Милуоки Бакс» ждут и другие изменения.
«Одним из важных событий этого сезона стала продажа «Милуоки». Зачем нужно было это делать? Зачем расставаться с командой-претендентом на титул, в которой есть двукратный MVP сезона в НБА? Понятно, что Марк Ласри покупал команду за $ 700 млн, а сделка по продаже оценивается в $ 3,2 млрд, что неплохо.
Наверняка он подозревал о тучах над «Милуоки», которая уже на горизонте. «Бакс» разваливаются, и первый шаг к этому уже сделан — уволен Майк Буденхольцер», — сказал Уиндхорст в эфире программы Get Up.
«Милуоки» в текущем сезоне стал лучшей командой регулярного чемпионата НБА, но вылетел в первом раунде плей-офф, уступив «Майами Хит» (1-4).
- 5 мая 2023
-
20:19
-
20:05
-
19:30
-
19:27
-
18:39
-
18:28
-
17:36
-
16:42
-
16:08
-
15:49
-
15:40
-
14:56
-
14:43
-
14:12
-
13:40
-
13:08
-
12:01
-
11:39
-
10:47
-
10:18
-
10:08
-
09:40
-
09:29
-
09:21
-
08:55
-
06:40
-
06:34
-
05:13
-
05:04
-
04:57
-
04:28
-
04:20
-
04:01
-
03:55
-
03:40