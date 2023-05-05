Эксперт: увольнение Буденхольцера — первый шаг к развалу «Милуоки»

Известный спортивный эксперт Брайан Уиндхорст считает, что вслед за увольнением главного тренера Майка Буденхольцера «Милуоки Бакс» ждут и другие изменения.

«Одним из важных событий этого сезона стала продажа «Милуоки». Зачем нужно было это делать? Зачем расставаться с командой-претендентом на титул, в которой есть двукратный MVP сезона в НБА? Понятно, что Марк Ласри покупал команду за $ 700 млн, а сделка по продаже оценивается в $ 3,2 млрд, что неплохо.

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Наверняка он подозревал о тучах над «Милуоки», которая уже на горизонте. «Бакс» разваливаются, и первый шаг к этому уже сделан — уволен Майк Буденхольцер», — сказал Уиндхорст в эфире программы Get Up.

«Милуоки» в текущем сезоне стал лучшей командой регулярного чемпионата НБА, но вылетел в первом раунде плей-офф, уступив «Майами Хит» (1-4).