Даниил Касаткин продлил контракт с МБА

Защитник столичной МБА Даниил Касаткин продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт московской команды.

Срок и детали нового соглашения не раскрываются.

В прошедшем сезоне защитник вместе с мужской командой дебютировал в Единой лиге ВТБ. Даниил провёл 40 матчей, в том числе шесть в Кубке России, в среднем набирая 9,7 очка, делая три передачи и 2,3 подбора.

Предстоящий сезон станет для него третьим в системе МБА.

Напомним, в текущем сезоне Единой лиги ВТБ команда Василия Карасёва смогла попасть в плей-офф, где уступила в четвертьфинале санкт-петербургскому «Зениту» (1-3), который является действующим чемпионом турнира, однако уже покинул текущий розыгрыш, уступив в полуфинале казанскому УНИКСу.