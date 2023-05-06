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Даниил Касаткин продлил контракт с МБА

Даниил Касаткин продлил контракт с МБА
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Защитник столичной МБА Даниил Касаткин продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт московской команды.

Срок и детали нового соглашения не раскрываются.

В прошедшем сезоне защитник вместе с мужской командой дебютировал в Единой лиге ВТБ. Даниил провёл 40 матчей, в том числе шесть в Кубке России, в среднем набирая 9,7 очка, делая три передачи и 2,3 подбора.

Предстоящий сезон станет для него третьим в системе МБА.

Напомним, в текущем сезоне Единой лиги ВТБ команда Василия Карасёва смогла попасть в плей-офф, где уступила в четвертьфинале санкт-петербургскому «Зениту» (1-3), который является действующим чемпионом турнира, однако уже покинул текущий розыгрыш, уступив в полуфинале казанскому УНИКСу.

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