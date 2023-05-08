Девин Букер оценил своё выступление после 4-го матча с «Денвером»
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Атакующий защитник, один из лидеров «Финикс Санз» Девин Букер прокомментировал своё выступление после четвёртого матча полуфинала плей-офф НБА в Западной конференции с «Денвер Наггетс» (129:124, 2-2).
«Я стараюсь побеждать — это для меня самое важное. Меня не интересует личная эффективность. То же самое я сказал и Кевину Дюранту — оставаться агрессивным и постоянно атаковать кольцо», — сказал Букер в послематчевом интервью.
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В нынешнем розыгрыше плей-офф 26-летний баскетболист принял участие в девяти играх, набирая в среднем 36,8 очка, 7,4 передачи и 5,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 61,7, трёхочковых — 51.
Ранее Букер высказался об эпизоде с участием центрового «Денвера» Николы Йокича и владельца «Финикса» Мэтью Ишбии.
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