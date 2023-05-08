Патрик Беверли: Никола Йокич подвергся нападению

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Патрик Беверли заступился за центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича, ставшего участником эпизода с владельцем «Финикс Санз» Мэтью Ишбией во время четвёртого матча полуфинала плей-офф НБА в Западной конференции.

«Никола Йокич подвергся нападению, но об этом никто не говорит», — написал Беверли в социальных сетях.

Напомним, во время игры Йокич пытался забрать мяч у Мэтью Ишбии и толкнул его. Ишбия не смог устоять на ногах и упал на кресло. В результате сербский баскетболист получил технический фол.

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В нынешнем розыгрыше плей-офф центровой принял участие в девяти играх, набирая в среднем 30,8 очка, 13,1 подбора и 9,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 52,8, трёхочковых — 47,2.