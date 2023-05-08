Владелец «Финикса» — об инциденте с Йокичем: было бы неправильно кого-то штрафовать

Владелец «Финикс Санз» Мэтью Ишбия прокомментировал результат четвёртого матча своей команды в полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции с «Денвер Наггетс» (129:124, 2-2).

«Отличная победа «Санз» вчера вечером в потрясающей серии! Это должна быть быть и есть единственная история. Отстранять или штрафовать кого-либо из-за вчерашнего инцидента было бы неправильно. Я очень уважаю Йокича и не хочу видеть ничего подобного. С нетерпением жду пятой игры! Вперёд, «Санз»!», — написал в своих социальных сетях Ишбия.

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Напомним, во время матча Йокич пытался забрать мяч у Ишбии и толкнул его. Владелец «Финикса» не смог устоять на ногах и упал на кресло. В результате момента сербский баскетболист получил техническое замечание.