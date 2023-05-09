Инсайдер раскрыл, дадут ли Уэстбруку и Беверли перстни в случае чемпионства «Лейкерс»

Защитник «Чикаго Буллз» Патрик Беверли и разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук смогут получить чемпионские перстни, если «Лос-Анджелес Лейкерс» завоюет титул в нынешнем сезоне НБА. Об этом рассказал известный инсайдер Крис Хэйнс, сославшись на свой источник.
«Если «Лейкерс» смогут выиграть чемпионат, высокопоставленный источник в организации сказал мне, что они дадут чемпионские перстни всем игрокам, которые были в их составе в любой момент в течение этого сезона. Если «Лейкерс» выиграют, Расселл Уэстбрук, Патрик Беверли и другие игроки получат чемпионские перстни.
Мне сказали, что таков протокол в системе, который был введён Робом Пелинкой. Это делалось для того, чтобы дать игрокам понять, что их ценят, даже если в какой-то момент они покинули команду», — сказал Хэйнс в эфире NBA on TNT.
Пятёрка самых «грязных» игроков в современной НБА:
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