Лонни Уокер высказался после 15 набранных очков за четверть в 4-м матче с «Уорриорз»
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24-летний защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонни Уокер высказался о своей игре в четвёртом матче полуфинальной серии Западной конференции НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (104:101, 3-1 в серии). В этой встрече Уокер набрал 15 очков (все в четвёртой четверти). При этом встречу он начинал со скамейки запасных.
«Я действительно не могу передать все эмоции словами. Сейчас я просто по-настоящему рад, что оказался в такой ситуации. Какое же это прекрасное чувство, когда товарищи по команде поддерживают тебя в трудную минуту. Собираюсь в полной мере насладиться этим днём», — сказал Уокер на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что Уокер приблизился к рекорду «Лейкерс», установленному Коби Брайантом 26 лет назад.
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