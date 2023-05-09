Райт — о контракте Пула: для «Уорриорз» есть что-то пострашнее, чем проигрыш «Лейкерс» 1-3
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Известный баскетбольный эксперт Ник Райт после четвёртого матча полуфинальной серии Западной конференции НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» (104:101, 3-1) обратил внимание на четырёхлетний контракт атакующего защитника Джордана Пула с «Уорриорз». Соглашение рассчитано на $ 140 млн.
«Для «Уорриорз» есть что-то гораздо более страшное, чем поражение 1-3 в этой серии», — написал Райт у себя в социальных сетях, прикрепив к сообщению информацию о контракте Пула.
Напомним, следующий матч между «Голден Стэйт» и «Лос-Анджелесом» состоится 11 мая в Сан-Франциско. Начало встречи запланировано на 5:00 мск. Серия будет продолжаться до четырёх побед.
Бронни Джеймс посетил 3-й матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»:
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