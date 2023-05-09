Яннис Адетокунбо поблагодарил Буденхольцера после его увольнения из «Милуоки»

Звёздный греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в своих социальных сетях поблагодарил бывшего главного тренера команды Майка Буденхольцера, которого уволили после вылета «Бакс» в первом раунде плей-офф с «Майами Хит».
«Спасибо за пять значимых лет работы тренером. Мы достигли чего-то невероятного, и я навсегда благодарен вам за это», — написал Адетокунбо в своём твиттере.
Напомним, Буденхольцер заявил, что допустил ошибку в концовке четвёртой четверти последнего матча раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит».
В конце четвёртой четверти пятого матча между «Милуоки» и «Майами» лидер «Хит» Джимми Батлер сравнял счёт за 0,5 секунды до сирены. В овертайме «Майами» добился победы (128:126), выиграв серию у «Милуоки» со счётом 4-1.
- 9 мая 2023
-
19:57
-
19:17
-
18:46
-
18:21
-
18:03
-
17:35
-
16:53
-
16:26
-
15:57
-
15:03
-
13:54
-
13:13
-
12:56
-
12:07
-
11:06
-
10:52
-
10:11
-
09:37
-
09:23
-
09:00
-
08:37
-
08:30
-
08:26
-
07:36
-
06:52
-
06:42
-
06:23
-
06:12
-
05:58
-
05:32
-
05:18
-
05:02
-
00:55
-
00:00
- 8 мая 2023
-
22:36