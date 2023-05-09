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Яннис Адетокунбо поблагодарил Буденхольцера после его увольнения из «Милуоки»

Яннис Адетокунбо поблагодарил Буденхольцера после его увольнения из «Милуоки»
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Звёздный греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в своих социальных сетях поблагодарил бывшего главного тренера команды Майка Буденхольцера, которого уволили после вылета «Бакс» в первом раунде плей-офф с «Майами Хит».

«Спасибо за пять значимых лет работы тренером. Мы достигли чего-то невероятного, и я навсегда благодарен вам за это», — написал Адетокунбо в своём твиттере.

Напомним, Буденхольцер заявил, что допустил ошибку в концовке четвёртой четверти последнего матча раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит».

В конце четвёртой четверти пятого матча между «Милуоки» и «Майами» лидер «Хит» Джимми Батлер сравнял счёт за 0,5 секунды до сирены. В овертайме «Майами» добился победы (128:126), выиграв серию у «Милуоки» со счётом 4-1.

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