Эксперт: всё выглядит мрачно для «Уорриорз», но это ещё не конец

Популярный ведущий шоу Стивен Эй Смит поделился мнением о полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» (3-1). Смит высказал мнение, что для «Голден Стэйт» ещё ничего не кончено, несмотря на счёт серии.

«Дезорганизированные, недисциплинированные, просто дисфункциональные на вид «Голден Стэйт Уорриорз». Действующие чемпионы НБА… Всё выглядит мрачно для «Уорриорз», но я хочу сказать вам, что это ещё не конец», — приводит слова Смита «твиттер» Clutch Points.

Напомним, следующий матч между «Голден Стэйт» и «Лос-Анджелесом» состоится 11 мая в Сан-Франциско. Начало встречи запланировано на 5:00 мск. Победа в этом матче выведет «Лейкерс» в финал Западной конференции.

Ранее Стивен Эй Смит высказывал мнение, что «Голден Стэйт» не сможет отыграться, если счёт в серии станет 3-1.