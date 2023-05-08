Эксперт назвал условие, при котором «Уорриорз» могут пройти «Лейкерс» в плей-офф НБА

Популярный ведущий шоу Стивен Эй Смит поделился мнением о полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции между «Лос-Анджелес Лейкерс и «Голден Стэйт Уорриорз». После трёх матчей впереди «озёрники» – 2-1. Серия будет продолжаться до четырёх побед.

«Победа [в третьем матче серии] показала нам, что «Лос-Анджелес Лейкерс» собирается отправить действующих чемпионов НБА домой, если они, конечно, не включатся.

«Лейкерс» непобедимы дома в этом плей-офф. Теперь у них преимущество домашней площадки, потому что они украли его у «Уоррирз» в Сан-Франциско. Игрокам «Голден Стэйт» нужно выиграть один из следующих матчей, предпочтительно игру номер четыре, иначе, как мне кажется, им не отыграться, если счёт в серии станет 1-3», — сказал Эй Смит в эфире NBA Countdown.

Бронни Джеймс посетил 3-й матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»: