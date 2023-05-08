Эксперт назвал условие, при котором «Уорриорз» могут пройти «Лейкерс» в плей-офф НБА

Популярный ведущий шоу Стивен Эй Смит поделился мнением о полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции между «Лос-Анджелес Лейкерс и «Голден Стэйт Уорриорз». После трёх матчей впереди «озёрники» – 2-1. Серия будет продолжаться до четырёх побед.
«Победа [в третьем матче серии] показала нам, что «Лос-Анджелес Лейкерс» собирается отправить действующих чемпионов НБА домой, если они, конечно, не включатся.
«Лейкерс» непобедимы дома в этом плей-офф. Теперь у них преимущество домашней площадки, потому что они украли его у «Уоррирз» в Сан-Франциско. Игрокам «Голден Стэйт» нужно выиграть один из следующих матчей, предпочтительно игру номер четыре, иначе, как мне кажется, им не отыграться, если счёт в серии станет 1-3», — сказал Эй Смит в эфире NBA Countdown.
Бронни Джеймс посетил 3-й матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»:
- 8 мая 2023
-
17:10
-
17:00
-
15:54
-
15:42
-
15:21
-
14:33
-
14:21
-
14:19
-
13:34
-
13:27
-
13:19
-
12:52
-
12:44
-
12:02
-
11:41
-
10:18
-
10:00
-
09:45
-
09:36
-
09:24
-
09:00
-
08:47
-
08:31
-
07:10
-
06:56
-
06:41
-
05:29
-
04:57
-
04:05
-
01:36
- 7 мая 2023
-
23:50
-
22:45
-
22:10
-
22:04
-
21:23