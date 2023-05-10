НБА объявила сборную всех звёзд защиты по итогам регулярного чемпионата

НБА объявила лучшую оборонительную команду по итогам регулярного чемпионата сезона-2022/2023.

Команда состоит из двух составов. В первый состав входят Алекс Карузо («Чикаго Буллз»), Джру Холидэй («Милуоки Бакс»), Джарен Джексон («Мемфис Гриззлис»), Брук Лопес («Милуоки Бакс») и Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»).

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Во вторую пятёрку входят Деррик Уайт («Бостон Селтикс»), О Джи Ануноби («Торонто Рэпторс»), Диллон Брукс («Мемфис Гриззлис»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз») и Бэм Адебайо («Майами Хит»).

Напомним, «Милуоки» финишировал на первом месте Восточной конференции с 58 победами и 24 поражениями. «Денвер Наггетс» оказался победителем в Западной конференции с 53 победами, в 29 матчах команда уступила.