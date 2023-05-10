Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА объявила сборную всех звёзд защиты по итогам регулярного чемпионата

НБА объявила сборную всех звёзд защиты по итогам регулярного чемпионата
Комментарии

НБА объявила лучшую оборонительную команду по итогам регулярного чемпионата сезона-2022/2023.

Команда состоит из двух составов. В первый состав входят Алекс Карузо («Чикаго Буллз»), Джру Холидэй («Милуоки Бакс»), Джарен Джексон («Мемфис Гриззлис»), Брук Лопес («Милуоки Бакс») и Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»).

Материалы по теме
Остин Ривз — Диллону Бруксу: ты выглядишь как дурак

Во вторую пятёрку входят Деррик Уайт («Бостон Селтикс»), О Джи Ануноби («Торонто Рэпторс»), Диллон Брукс («Мемфис Гриззлис»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз») и Бэм Адебайо («Майами Хит»).

Напомним, «Милуоки» финишировал на первом месте Восточной конференции с 58 победами и 24 поражениями. «Денвер Наггетс» оказался победителем в Западной конференции с 53 победами, в 29 матчах команда уступила.

Материалы по теме
Видео
Дрэймонд Грин совершил курьёзную потерю, отдав передачу тренеру «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023