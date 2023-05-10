Экс-игрок «Химок» перешёл в МБА

24-летний лёгкий форвард Максим Барашков подписал контракт с МБА. Об этом информирует пресс-служба московского клуба. Детали соглашения не раскрываются.

Профессиональную карьеру Барашков начинал в подмосковных «Химках», в составе которых дебютировал в Единой лиге ВТБ. Летом 2021 года Максим стал игроком «Самары», где в сезоне-2022/2023 в среднем набирал 5,4 очка и делал два подбора.

«Знаю про МБА давно — долгое время мы соперничали в Суперлиге. Видел своими глазами, как развивается клуб. Прошлый сезон получился для команды ярким, и прекрасно понимаю, что теперь ожидания будут высокими. Изо всех сил буду стараться соответствовать уровню организации, также двигаясь вперёд в развитии. Знаю хорошо многих ребят, поэтому проблем в адаптации точно не будет», — приводит слова Барашкова пресс-служба МБА.