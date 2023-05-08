22-летний Макар Коновалов продлил контракт с МБА

22-летний разыгрывающий Макар Коновалов продлил контракт с МБА. Об этом информирует пресс-служба московской команды. Детали соглашения пока не называются. В нынешнем сезоне Макар провёл за МБА 17 матчей в Единой лиге ВТБ и три в Кубке России. В среднем на его счету 10,8 очка, 2,9 передачи и 1,7 подбора. Следующий сезон станет для Коновалова третьим в системе московского клуба.
«Макар хорошо знаком с нашей системой, поскольку выступал за МБА ещё в Суперлиге. Можно сказать, что он и клуб развиваются параллельно последние два сезона. Дебют в Единой лиге ВТБ в составе МБА получился для Макара ярким, даже несмотря на повреждение и непростое восстановление.
Коновалов — важная часть команды. Он не только может организовать позиционное нападение, но ещё и сам создаёт себе возможность для атаки. Мы видим, что за последний год Макар сделал большой шаг вперёд. Рады, что наше сотрудничество продолжится!» — сказал генеральный директор МБА Игорь Кочарян.
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