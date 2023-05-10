Баскетболистов «Зенита» вывели на паркет победители конкурса

В начале апреля «Зенит» объявил конкурс среди школ, и целый месяц баскетбольные секции присылали свои видео, в которых демонстрируется, как они болеют за сине-бело-голубых. Работы отправили юные болельщики не только из Санкт-Петербурга, но и из других регионов. Призёров конкурса было несколько. Команда «Мякиши» из Новгородской области получила почётное право выводить игроков команды на паркет в рамках шестого матча плей-офф, когда «Зенит» встречался с УНИКСом. Ребята приехали в Санкт-Петербург полным составом, причём не с пустыми руками — они привезли огромный плакат поддержки и вручили каждому игроку памятные подарки прямо на паркете.
На третий матч серии плей-офф с ЦСКА 10 мая в гости к сине-бело-голубым приедут другие призёры, а после плей-офф баскетболисты отправятся к ним с ответным визитом.
Принимайте участие в конкурсах «Зенита», приходите болеть всей командой, показывайте, как вы поддерживаете клуб — и, может быть, «Зенит» приедет именно к вам!
Билеты на матчи серии плей-офф с ЦСКА вы можете приобрести по ссылке.
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