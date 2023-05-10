«Перестали играть, когда что-то пошло не так». Паскуаль – о поражении в 3-м матче с ЦСКА

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение подопечных в третьем матче серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ (60:71), который состоялся сегодня, 10 мая.
«В первой половине мы почти всё правильно сделали в защите и нападении, совершили всего три потери. Но во второй половине сделали всё наоборот: игра не шла, мы потеряли контроль, начали действовать глупо, совершали простые ошибки. После этого уже нельзя было вернуться — без реакции, без физической борьбы, без времени, без всего.
Команда подходит к этому отрезку сезона полностью выгоревшей — без игроков, без характера, физически неготовой. Это то, что и произошло сегодня. Как только что-то одно пошло немного не так, мы просто перестали играть и закончили матч», – приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Четвёртый матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится в пятницу, 12 мая, и начнётся в 19:30 по московскому времени. Напомним, победителем серии станет команда, одержавшая четыре победы.
- 10 мая 2023
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