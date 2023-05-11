Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Деандре Эйтон может пропустить 6-й матч с «Денвером», Крис Пол не сыграет

Деандре Эйтон может пропустить 6-й матч с «Денвером», Крис Пол не сыграет
Комментарии

Центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон, скорее всего, пропустит пятый матч полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Западной конференции с «Денвер Наггетс» (2-3), назначенный на завтра, 12 мая. Об этом сообщает инсайдер ESPN Тим Макмэхон.

Также сообщается, что разыгрывающий, один из лидеров аризонского коллектива Крис Пол пропустит завтрашнюю встречу. Игрок продолжает восстановление по поводу травмы паха.

Материалы по теме
Видео
Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» снова выйти вперёд в серии с «Финиксом»

В нынешнем розыгрыше плей-офф 24-летний Эйтон принял участие в десяти играх, набирая в среднем 13,4 очка, 9,7 подбора и одну передачу при общем проценте реализации бросков с игры 55, штрафные — 52,2.

Ранее одноклубник центрового Джок Ландейл высказался по поводу критики в адрес Эйтона.

Материалы по теме
Джок Ландейл: устал слушать, как все гонят на Деандре Эйтона
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023