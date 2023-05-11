Деандре Эйтон может пропустить 6-й матч с «Денвером», Крис Пол не сыграет

Центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон, скорее всего, пропустит пятый матч полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Западной конференции с «Денвер Наггетс» (2-3), назначенный на завтра, 12 мая. Об этом сообщает инсайдер ESPN Тим Макмэхон.

Также сообщается, что разыгрывающий, один из лидеров аризонского коллектива Крис Пол пропустит завтрашнюю встречу. Игрок продолжает восстановление по поводу травмы паха.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 24-летний Эйтон принял участие в десяти играх, набирая в среднем 13,4 очка, 9,7 подбора и одну передачу при общем проценте реализации бросков с игры 55, штрафные — 52,2.

Ранее одноклубник центрового Джок Ландейл высказался по поводу критики в адрес Эйтона.