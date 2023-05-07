Джок Ландейл: устал слушать, как все гонят на Деандре Эйтона

Центровой «Финикс Санз» Джок Ландейл высказался по поводу критики в адрес одного из лидеров команды Деандре Эйтона.
«Я немного устал слушать, как все на него гонят. Эйтон почти всегда отлично себя проявляет, но у каждого бывают ночи, когда просто не идёт игра. Он хороший игрок, и я верю, что он вернётся на площадку только сильнее», — приводит слова Ландейла Fadeaway World.
Напомним, вчера, 6 мая, в Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся третий матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:114. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Денвера».
Четвёртый матч между «Санз» и «Наггетс» состоится в понедельник, 8 мая, начало – в 3:00 мск. На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Денвера».
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