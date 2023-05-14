Энтони Дэвис: Ривз определённо понадобится «Лейкерс» в финале конференции
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал выступление защитника команды Остина Ривза в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз».
«Да, мы более чем доверяем Остину. Он очень уверен в себе. Он хочет брать на себя ответственные броски. И он это делает. Тренер всегда говорит нам, чтобы мы совершали броски, потому что вы никогда не знаете, что произойдёт. Многие парни не хотят портить свою статистику и поэтому не бросают. Остин же так не поступает.
В заключительной игре он забил несколько своевременных мячей для команды. Он делал это на протяжении всей серии. И на протяжении всего сезона. Он отлично играет. И он определённо надобится нам в финале», – сказал Дэвис на пресс-конференции.
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