Дрэймонд Грин предсказал исход серии «Лейкерс» — «Денвер»

Четырёхкратный чемпион НБА и игрок «Голден Стэйт Уорриорз», американский форвард Дрэймонд Грин высказался о предстоящей финальной серии плей-офф Западной конференции между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс».
«Противостояние Дэвиса и Йокича станет ключевым. Я считаю, что у Йокича получится отодвинуть Дэвиса от кольца, и это станет достижением.
Уникальность Йокича заключается в том, что вы можете перемещать его по всей площадке. Вы можете выдвинуть его на передний край, убрать в защиту, переместить на фланг или же поставить в центре. И я считаю, что это создаст «Лейкерс» проблемы.
Серия получится отличной. «Денвер» готов, чуваки. Но я считаю, что это будет повторение 2020 года. «Лейкерс» победят. Считаю, что «Лейкерс» победят в шестой игре», – сказал Грин в рамках своего YouTube-подкаста.
- 14 мая 2023
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