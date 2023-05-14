Дрэймонд Грин: я знал, что нынешняя команда не лучше прошлогодней

Четырёхкратный чемпион НБА форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился своим мнением насчёт того, почему команде из Сан-Франциско не удалось взять второе чемпионство подряд в этом сезоне.

«Очень сложно выигрывать чемпионство два раза подряд. Обязательно нужно, чтобы ко второму сезону чемпионская команда стала ещё лучше. Я не уверен, что наша команда стала лучше. Точнее, нет, я уверен, что нынешняя команда не лучше прошлогодней. Мы просто старались сделать всё, чтобы достичь цели, и, думаю, мы сделали всё возможное», — сказал Грин в собственном подкасте.

Грин уже выигрывал два чемпионства подряд в составе «Уорриорз» — в 2017 и в 2018 годах. Оба раза в финальной серии был повержен «Кливленд Кавальерс».