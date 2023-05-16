Леброн имеет больше выигранных серий плей-офф, чем шесть франшиз НБА с сезона-2005/2006
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выиграл свою 41-ю серию плей-офф в карьере в НБА после того, как его команда вышла в финал Западной конференции, одержав победу над «Голден Стэйт Уорриорз» (4-2).
Таким образом, в данный момент Джеймс опережает по количеству побед в сериях плей-офф целых шесть действующих команд лиги с сезона-2005/2006: «Майами Хит» (26), «Голден Стэйт Уорриорз» (25), «Бостон Селтикс» (23), «Кливленд Кавальерс» (21), «Сан-Антонио Спёрс» (20), «Лос-Анджелес Лейкерс» (19).
В финале Западной конференции «Лейкерс» сыграют с «Денвер Наггетс». Первый матч серии пройдёт в ночь с 16 на 17 мая.
Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА и 16-кратным участником Матча всех звёзд лиги.
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